Хедман пропустил тренировку «Тампы», у защитника подозрение на травму

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман пропустил тренировку команды, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Розен. По имеющейся информации, у шведского игрока, возможно, случился рецидив травмы.

Напомним, Хедман пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы верхней части тела. Защитник, на счету которого 54 (12+42) очка в 70 матчах регулярного чемпионата, форсировал восстановление и сыграл в трёх матчах плей-офф. В активе Хедмана есть награда, которой он был удостоен как лучший защитник НХЛ.



Напомним, «Тампа-Бэй» находится в тяжёлом турнирном положении, проиграв три первых матча серии первого раунда с «Коламбус Блю Джекетс».



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