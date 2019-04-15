ЧМ-2019: Канада ожидает решения по Бертуцци и Манте, США ждёт медосмотра Ларкина

Сразу четыре хоккеиста клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» могут принять участие в чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует Detroit Free Press.



Сборная Канады может пополниться сразу тремя нападающими — Тайлером Бертуцци, Энтони Мантой и Андреасом Атанасиу. По первым двум решение клуб примет в ближайшее время, Атанасиу может быть допущен к турниру только после медицинского обследования.



Медосмотр необходимо пройти также нападающему Дилану Ларкину, который в случае положительного вердикта врачей отправится на чемпионат мира в составе команды США.



Сборные США и Канады попали в одну группу с Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.



Календарь матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года

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