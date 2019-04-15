Илья Сорокин оформил четвёртый сухарь в плей-офф, отразив 27 бросков

Московский ЦСКА на домашней площадке оказался сильнее хоккейного клуба «Авангард» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Игоря Никитина повели в противостоянии со счётом 2-0, следующие два матча пройдут на арене в Балашихе.



Голкипер «армейской» команды Илья Сорокин оформил свой четвёртый сухарь в нынешнем плей-офф, отразив 27 бросков «Авангарда».



Первые два с половиной периода прошли без заброшенных шайб, отлично играли голкиперы Илья Сорокин и Игорь Бобков. Первый гол зрители на «ЦСКА-Арене» увидели только на 54-й минуте: удачным броском отметился форвард команды хозяев Константин Окулов, которому ассистировал экс-партнёр по «Сибири» Максим Шалунов. Точку в концовке поставили Михаил Григоренко и Сергей Андронов, по разу забившие в пустые ворота «Авангарда».



ЦСКА победил «Авангард» и повёл со счётом 2-0 в финале Кубка Гагарина