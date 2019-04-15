Московский ЦСКА на домашней площадке оказался сильнее хоккейного клуба «Авангард» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Игоря Никитина повели в противостоянии со счётом 2-0, следующие два матча пройдут на арене в Балашихе.
Статистика матча ЦСКА — «Авангард»:
броски: 54 — 59
броски в створ: 23 — 27
голы: 3 — 0
вбрасывания: 37 — 23
блокированные броски: 18 — 14
силовые приёмы: 19 — 22
время в атаке: 06,48 — 07,16
штраф: 4 — 0.
Первые два с половиной периода прошли без заброшенных шайб, отлично играли голкиперы Илья Сорокин и Игорь Бобков. Первый гол зрители на «ЦСКА-Арене» увидели только на 54-й минуте: удачным броском отметился форвард команды хозяев Константин Окулов, которому ассистировал экс-партнёр по «Сибири» Максим Шалунов. Точку в концовке поставили Михаил Григоренко и Сергей Андронов, по разу забившие в пустые ворота «Авангарда».
ЦСКА — «Авангард»: гости не набрали ни одной минуты штрафного времени