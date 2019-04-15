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ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
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Видео победного гола Константина Окулова во второй игре с «Авангардом»

Видео победного гола Константина Окулова во второй игре с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на домашней площадке оказался сильнее хоккейного клуба «Авангард» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Игоря Никитина повели в противостоянии со счётом 2-0, следующие два матча пройдут на арене в Балашихе.

Первую и решающую заброшенную шайбу в матче забросил нападающий ЦСКА Константин Окулов, пробивший Бобкова на 54-й минуте.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Первые два с половиной периода прошли без заброшенных шайб, отлично играли голкиперы Илья Сорокин и Игорь Бобков. После гола Окулова хозяева вышли вперёд, точку в концовке поставили Михаил Григоренко и Сергей Андронов, по разу забившие в пустые ворота «Авангарда».

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