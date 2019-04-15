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ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
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Окулов: Шумаков сейчас враг для меня и Шалунова, главное — победа

Окулов: Шумаков сейчас враг для меня и Шалунова, главное — победа
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Константин Окулов подвёл итоги второго матча серии с «Авангардом» (3:0, 2-0 в серии).

«Какие впечатления от матча, всё-таки он был очень сложным? Сейчас только позитивные ощущения, уже когда мы выиграли. Но завтра будет новая игра, с сегодняшнего дня уже готовимся.

Очень велика цена ошибки, поэтому от этого перестраховывались. То, что мы могли в сезоне делать, какие-то более техничные моменты, играть открыто. Сегодня более закрытая игра была, Омск здорово сыграл в обороне, мы тоже. Илья Сорокин очень нам помог. Мы вовремя забили голы и вытащили игру.

В моменте с решающим голом фартануло, да. Хорошо, что сегодня повезло, дай бог, чтобы и дальше в серии нам везло, но везение надо зарабатывать работой.

Как играется с Шалуновым против Шумакова? После серии мы можем спокойно с ним пообщаться, а сейчас мы друг другу враги. Это нормально, сейчас мы не думаем, что он наш друг. Сейчас самое главное – наша команда и победа в этой серии», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

ЦСКА победил «Авангард» и повёл со счётом 2-0 в финале Кубка Гагарина
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