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Никита Гусев провёл первую тренировку с «Вегасом»

Никита Гусев провёл первую тренировку с «Вегасом»
Хоккей / НХЛ

Российский нападающий Никита Гусев прибыл в расположение клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» и приступил к тренировкам, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэвид Шон.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

Как сообщает PuckPedia, россиянин заработает $ 925 тыс. $ 832,5 тыс. составят базовый оклад, а $ 92,5 тыс. — подписной бонус. По окончании сезона Гусев получит статус ограниченно свободного агента.

26-летний Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, записав в актив 82 (17+65) балла при показателе полезности «+39» и 10 минутах штрафного времени. Гусев проводил на площадке около 16 минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев набрал 19 (9+10) очков в 18 играх при показателе полезности «–1». Ранее права на Гусева принадлежали клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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