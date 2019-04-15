Расслабленный Широков, силовой Андронова и радость «армейцев». Лучшие фото

15 апреля в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» московский ЦСКА оказался сильнее хоккейного клуба «Авангард» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Подопечные Игоря Никитина повели в противостоянии со счётом 2-0, следующие два матча пройдут на арене в Балашихе.



Первые два с половиной периода прошли без заброшенных шайб — отлично играли голкиперы Илья Сорокин и Игорь Бобков. Первый гол зрители на «ЦСКА Арене» увидели только на 54-й минуте — удачным броском отметился форвард команды хозяев Константин Окулов, которому ассистировал экс-партнёр по «Сибири» Максим Шалунов. Точку в концовке поставили Михаил Григоренко и Сергей Андронов, по разу забившие в пустые ворота «Авангарда».



Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.