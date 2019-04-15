Михеев: СКА тоже проиграл две игры ЦСКА, а потом 2-2 стало

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев поделился впечатлениями от поражения во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА (0:3, 0-2 в серии).



«Ещё ничего не закончилось, две игры только прошло. Питер тоже здесь две игры проиграл, а потом 2-2 стало. Ничего ещё не закончилось, будем до конца играть. Нет никакого панического настроения. Люди и с 0-3 отыгрывались.



Играем практически без моментов? Будем исправляться. А какой у нас ещё выбор? Бросать больше нужно. Ничего нового. Больше давления. Простота — залог успеха.



Я бы не сказал, что сегодня осторожно играли, просто счёт такой был. Все играли попроще. И они и мы», — передаёт слова нападающего корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.