Никитин: считаю ли я матч интересным? Следующий вопрос

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги второго матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:0, 2-0 в серии).



«Тяжёлая игра. Дотерпели и смогли реализовать свой шанс. У соперника не было удалений? Удивительное рядом. Что касается Калинина, то пока не готов говорить, будет обследование. Это часть хоккея.



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Шалунов предпочёл броску передачу? Хороший момент был, оценил ситуацию. Партнёр у него тоже может забить. «Авангард» плотно играет, нет возможности чисто бросать. Игровой момент», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Первые два с половиной периода прошли без заброшенных шайб, отлично играли голкиперы Илья Сорокин и Игорь Бобков. Первый гол зрители на «ЦСКА Арене» увидели только на 54-й минуте — удачным броском отметился форвард команды хозяев Константин Окулов, которому ассистировал экс-партнёр по «Сибири» Максим Шалунов. Точку в концовке поставили Михаил Григоренко и Сергей Андронов, по разу забившие в пустые ворота «Авангарда».

Фатальное невезение «Авангарда». Исход матча решил невероятный отскок Домашние стены помогли ЦСКА. «Армейцы» сделали ещё один шаг к заветной мечте.