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М. Григоренко: в плей-офф играем без прокатов, есть возможность — играем в тело

М. Григоренко: в плей-офф играем без прокатов, есть возможность — играем в тело
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвёл итоги второго матча серии с «Авангардом» (3:0, 2-0 в серии).

«Три матча подряд забиваю в пустые ворота? Так получается, есть моменты. Хорошо оборонялись, а потом Капризов увидел меня и отдал.

Игроки „Авангарда“ агрессивно играли в своей зоне, был закрытый хоккей. Соперник шёл аккуратно в атаку, меньше раскрывался. Было меньше моментов, но мы свой момент забили и выиграли.

Промах Телегина? Хороший момент, он всё здорово сделал, но не получилось. Главное, что команда выиграла.

Ни одного большинства? Вот сегодня так получилось. Не знаю, когда в последний раз такое было. Но «Авангард» сегодня сыграл здорово и дисциплинированно.

В плей-офф есть задание играть без прокатов. Если есть возможность — играем в тело», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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