Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвёл итоги второго матча серии с «Авангардом» (3:0, 2-0 в серии).
«Три матча подряд забиваю в пустые ворота? Так получается, есть моменты. Хорошо оборонялись, а потом Капризов увидел меня и отдал.
Игроки „Авангарда“ агрессивно играли в своей зоне, был закрытый хоккей. Соперник шёл аккуратно в атаку, меньше раскрывался. Было меньше моментов, но мы свой момент забили и выиграли.
Промах Телегина? Хороший момент, он всё здорово сделал, но не получилось. Главное, что команда выиграла.
Ни одного большинства? Вот сегодня так получилось. Не знаю, когда в последний раз такое было. Но «Авангард» сегодня сыграл здорово и дисциплинированно.
В плей-офф есть задание играть без прокатов. Если есть возможность — играем в тело», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
М. Григоренко: в плей-офф играем без прокатов, есть возможность — играем в тело