М. Григоренко: в плей-офф играем без прокатов, есть возможность — играем в тело

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвёл итоги второго матча серии с «Авангардом» (3:0, 2-0 в серии).



«Три матча подряд забиваю в пустые ворота? Так получается, есть моменты. Хорошо оборонялись, а потом Капризов увидел меня и отдал.



Игроки „Авангарда“ агрессивно играли в своей зоне, был закрытый хоккей. Соперник шёл аккуратно в атаку, меньше раскрывался. Было меньше моментов, но мы свой момент забили и выиграли.



Промах Телегина? Хороший момент, он всё здорово сделал, но не получилось. Главное, что команда выиграла.



Ни одного большинства? Вот сегодня так получилось. Не знаю, когда в последний раз такое было. Но «Авангард» сегодня сыграл здорово и дисциплинированно.



В плей-офф есть задание играть без прокатов. Если есть возможность — играем в тело», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Фатальное невезение «Авангарда». Исход матча решил невероятный отскок Домашние стены помогли ЦСКА. «Армейцы» сделали ещё один шаг к заветной мечте.