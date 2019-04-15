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Деарне: счёт 0:0 — не самый зрелищный, но в финалах других лиг то же самое

Деарне: счёт 0:0 — не самый зрелищный, но в финалах других лиг то же самое
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Давид Деарне подвёл итоги второго матча серии с ЦСКА (0:3, 0-2 в серии).

«Мы изначально понимали, что не будет много опасных моментов, потому что ЦСКА не даёт создавать много. За всю игру можно ожидать 5–10 шансов. Так, собственно, и происходит. Нам нужно находить способы, чтобы забивать.

Три пропущенных шайбы в концовке? Думаю, что речь по большому счёту идёт об одной пропущенной шайбе. Дальше уже они забивали в пустые ворота. Да и в целом это не имеет значения в плей-офф. Может быть счёт 15:1, а может — 1:0. Следующий матч начинается с чистого листа.

Думаю, что сегодня мы играли достаточно хорошо. Если бы забросили в большинстве, то всё могло сложиться иначе. Нам просто нужно реализовывать свои шансы. Это плей-офф, соперник изучил нашу игру в большинстве. Будем работать с этим.

Возможно, счёт 0:0 и не самый зрелищный. Но, если вы посмотрите на финальные серии в других лигах, то увидите примерно то же самое. Любая ошибка может стоить матча. Они не дают много шансов, мы тоже не даём много шансов им. Всем приходится нелегко», — передаёт слова Деарне корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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