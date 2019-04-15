Нестеров: удивительно не получить за игру ни одного большинства

Защитник ЦСКА Никита Нестеров подвёл итоги второго матча финальной серии Кубка Гагарина с хоккейным клубом «Авангард» (3:0, 2-0 в серии) и выразил удивление тому факту, что соперник сыграл без единого удаления.



«Классная игра, две команды бились. Удивительно не получить за игру ни одного большинства. Но ничего страшного.



Мы отталкиваемся от своей игры, а не смотрим, что меняет соперник.



Челябинская дуэль „Шалунов и Нестеров против Шумакова“? Это не дуэль. В каждой команде есть челябинские игроки, в Челябинске хорошая школа.



Промах Телегина? Ничего страшного, игровой момент», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Календарь финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги

ЦСКА — «Авангард»: гости не набрали ни одной минуты штрафного времени