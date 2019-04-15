Ален Виньо возглавил «Филадельфию Флайерз»

Новым главным тренером «Филадельфии Флайерз» стал экс-наставник «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо, информирует в своём «твиттере» американская команда. Виньо стал двадцать первым главным тренером в истории «Филадельфии».



Виньо работал с командой из Нью-Йорка на протяжении пяти лет (2013–2018). Специалист один раз выводил «рейнджеров» в финал Кубка Стэнли и ещё один раз был остановлен в финале конференции. Виньо был уволен из команды в апреле 2018 года после непопадания в плей-офф.



«Филадельфия» в нынешнем сезоне не сумела пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли. Исполняющим обязанности главного тренера был Скотт Гордон, заменивший уволенного Дэйва Хэкстола.



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