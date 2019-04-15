Галлан: в «Вегасе» постоянно говорят о дисциплине, но у всех бывают спады

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан поделился мнением об уровне дисциплины своей команды в серии плей-офф первого раунда с «Сан-Хосе Шаркс» (2-1).



«Мы говорим о дисциплине постоянно. В третьем матче мы играли жёстко. Соперник же в начале матча несколько раз нарушил правила, чем нам удалось воспользоваться. Что, несомненно, радует. Когда оппонент нарушает правила, ты должен быть уверен в своем большинстве. В этом плане нам все удалось.



У каждой команды случаются спады. Конечно, мне не понравилось начало третьего периода, но после двух их голов мы снова стали играть хорошо и забили важнейший шестой гол. Да, матч был силовой, но мы действовали дисциплинированно, а для меня это сейчас самое главное», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

