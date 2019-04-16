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«Торонто» обыграл «Бостон» и повёл в серии 2-1

«Торонто» обыграл «Бостон» и повёл в серии 2-1
Хоккей / НХЛ

В третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 3:2.

Все шайбы были заброшены во втором периоде. Счёт на 23-й минуте открыл форвард хозяев Тревор Мур, но через 52 секунды Давид Крейчи восстановил равновесие. Вскоре Остон Мэттьюс вывел «Торонто» вперёд, а укрепил преимущество канадской команды Андреас Юнссон. Под занавес периода Чарли Койл отыграл одну шайбу, реализовав большинство.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева 2 минуты штрафа, 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 20.46 на льду (2.07 – в меньшинстве).

«Торонто» повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится также в Канаде 18 апреля, начало – 02:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
16 апреля 2019, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3 : 2
0:0, 3:2, 0:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Мур (Райлли, Эннис) – 22:38 (5x5), 1:1 – Крейчи (Дебраск, Кульман) – 23:30 (5x5), 2:1 – Мэттьюс (Юнссон, Марнер) – 30:12 (5x4), 3:1 – Юнссон (Таварес, Мэттьюс) – 37:12 (5x4), 3:2 – Койл (Хайнен, Грызлик) – 39:22 (5x4)
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