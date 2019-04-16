«Торонто» обыграл «Бостон» и повёл в серии 2-1

В третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 3:2.

Все шайбы были заброшены во втором периоде. Счёт на 23-й минуте открыл форвард хозяев Тревор Мур, но через 52 секунды Давид Крейчи восстановил равновесие. Вскоре Остон Мэттьюс вывел «Торонто» вперёд, а укрепил преимущество канадской команды Андреас Юнссон. Под занавес периода Чарли Койл отыграл одну шайбу, реализовав большинство.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева 2 минуты штрафа, 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 20.46 на льду (2.07 – в меньшинстве).

«Торонто» повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится также в Канаде 18 апреля, начало – 02:00 мск.