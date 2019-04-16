«Каролина» разгромила «Вашингтон», счёт в серии 1-2

В третьем матче серии первого раунда плей-офф «Каролина Харрикейнз» дома разгромил «Вашингтон Кэпиталз» — 5:0.

Счёт в середине первого периода открыл форвард хозяев Уоррен Фёгеле. Во втором игровом отрезке он оформил дубль, ещё одна шайба на счету защитника Даги Хэмилтона. На 50-й минуте и он оформил дубль, точку в матче поставил Брок Макгинн. «Вашингтон» нанёс 17 бросков в створ.

На счету российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина показатель полезности «-1», 5 бросков в створ, 5 минут штрафа за драку с Андреем Свечниковым и 2 силовых приёма за 16.42 на льду (4.17 – в большинстве). У Евгения Кузнецова 2 броска и силовой приём за 17.57 (5.21 – в большинстве) У Дмитрия Орлова «-2», 2 минуты штрафа, 2 броска, 2 силовых приёма и блок-шок за 21.18.

Свечников не смог продолжить встречу после нокаута от Овечкина. Он успел набрать 5 штрафа, совершить силовой приём и нанести бросок за 4.05.

«Каролина» сократила отставание в серии, счёт – 1-2. Следующий матч также состоится на льду «ураганов» 19 апреля, начало – 02:00 мск.