Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри дисквалифицирован до конца первого раунда плей-офф, сообщает Департамент безопасности игроков лиги.

Напомним, во втором матче серии с «Бостон Брюинз» он был удалён до конца встречи за удар нападающего «Бостона» Джейка Дебраска клюшкой. Это произошло за шесть минут до конца третьего периода, сразу после силового приёма Дебраска на Патрике Марло. Всё началось ещё в первом периоде, когда Дебраск получил малый штраф за грубость на Кадри. В конце второго периода последовало продолжение: форвард «Брюинз» жёстким силовым приёмом коленом в колено встретил Кадри, только что выскочившего со скамейки штрафников.

Год назад в серии с «Брюинз» на этой же стадии он получил трёхматчевую дисквалификацию за толчок на борт Томми Уинджелса.