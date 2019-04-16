Овечкин: Свечников попросил меня подраться, надеюсь, что с ним всё в порядке

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения от «Каролины Харрикейнз» (0:5) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли прокомментировал драку с Андреем Свечниковым.

«Прежде всего надеюсь, что с ним всё в порядке. Я не большой боец, он такой же. Он попросил меня подраться. Но совсем не хочется, чтобы парень пострадал», — приводит слова Овечкина журналист Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

Отметим, что во втором матче серии (4:3, ОТ) Овечкин применил эффектный силовой приём против Свечникова. В трёх матчах на счету Александра 3 (1+2) очка, у Андрея также 3 (2+1) балла за результативность.

«Каролина» сократила отставание в серии, счёт – 1-2. Следующий матч также состоится на льду «ураганов» 19 апреля, начало – в 2:00 мск.