Черри – о Свечникове: он сам искал себе проблем, Овечкин этого не хотел

Известный североамериканский телеведущий телеканала Sportsnet Дон Черри поделился мнением о драке капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Посмотрите, небольшой удар, ещё. Теперь он его вызывает на бой, хороший удар. Хочешь подурачиться? И он на льду. Он не бросался на ребёнка! Это он сам предложил подраться, Овечкин этого не хотел! Когда ты бьёшь кого-то клюшкой и пытаешься с ним подраться, будь готов. Он сам искал себе проблем», — сказал Дон Черри в эфире Sportsnet.

Отметим, что во втором матче серии (4:3, ОТ) Овечкин применил эффектный силовой приём против Свечникова. В трёх матчах на счету Александра 3 (1+2) очка, у Андрея также 3 (2+1) балла за результативность.