Овечкин подрался впервые с 2010 года

В третьем матче серии первого раунда плей-офф «Каролина Харрикейнз» дома разгромил «Вашингтон Кэпиталз» — 5:0. В середине игрового отрезка произошла драка между капитаном гостей Александром Овечкиным и новичком хозяев Андреем Свечниковым, которая закончилась нокаутом последнего.

Овечкин подрался четвёртый раз в НХЛ и первый с 2010 года. Последний раз он сбрасывал краги 12 декабря 2010 года, когда его завалил Брэндон Дубински из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Для Свечникова это дебютная драка в НХЛ.

Отметим, что во втором матче серии (4:3, ОТ) Овечкин применил эффектный силовой приём против Свечникова. В трёх матчах на счету Александра 3 (1+2) очка, у Андрея также 3 (2+1) балла за результативность.

«Каролина» сократила отставание в серии, счёт – 1-2. Следующий матч также состоится на льду «ураганов» 19 апреля, начало – в 2:00 мск.