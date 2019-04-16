Бриндамор: Свечников никогда в жизни не дрался, уверен, Овечкин это знал

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением о драке Андрея Свечникова с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф (5:0). Второй номер драфта-2018 не смог продолжить встречу.

«Один парень скинул перчатки гораздо раньше другого. И это Ови, а не наш парень. Это немного расстраивает, потому что он получил травму. Это его первый бой. Он сыграл 90 матчей. Он никогда в жизни не дрался, и уверен, Ови это знал. Это меня беспокоит», — приводит слова Бриндамора обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.

«Каролина» сократила отставание в серии, счёт – 1-2. Следующий матч также состоится на льду «ураганов» 19 апреля, начало – в 2:00 мск.