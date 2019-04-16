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Холтби: против Овечкина вышел пацан, который наносит много ударов исподтишка

Холтби: против Овечкина вышел пацан, который наносит много ударов исподтишка
Хоккей / НХЛ

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал драку партнёра по команде Александра Овечкина с новичком «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (0:5).

«Для Ови было важно продемонстрировать свои эмоции. Он отдаёт всего себя, а против него вышел пацан, который наносит много ударов исподтишка», — приводит слова Холтби журналист Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

Счёт в середине первого периода открыл форвард хозяев Уоррен Фёгеле. Во втором игровом отрезке он оформил дубль, ещё одна шайба на счету защитника Даги Хэмилтона. На 50-й минуте и он оформил дубль, а точку в матче поставил Брок Макгинн. «Вашингтон» нанёс 17 бросков в створ.

«Каролина» сократила отставание в серии, счёт – 1-2. Следующий матч также состоится на льду «ураганов» 19 апреля, начало – в 2:00 мск.

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