Передача Радулова не помогла «Далласу» обыграть «Нэшвилл», счёт в серии 1-2

В третьем матче серии первого раунда плей-офф «Даллас Старз» дома уступил «Нэшвилл Предаторз» — 2:3.

К 35-й минуте гости провели две результативные атаки. Отличились Рокко Гримальди и Филип Форсберг. «Звёзды» смогли восстановить равновесие в счёте усилиями Матса Цуккарелло и Тайлера Сегина. Победу «хищникам» принёс Микаэль Гранлунд, отличившийся на 52-й минуте.

На счету российского нападающего «Далласа» Александра Радулова результативная передача, показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа, 8 бросков в створ, силовой приём и 2 блок-шота за 20.54 на льду (3.46 – в большинстве). Антон Худобин остался на скамейке запасных. На счету звена Радулов- Сегин-Джейми Бенн 24 броска в створ.

«Нэшвилл» вышел вперёд в серии – 2-1. Следующий матч состоится в Далласе 18 апреля, начало – 3:00 мск.