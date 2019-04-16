Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Передача Радулова не помогла «Далласу» обыграть «Нэшвилл», счёт в серии 1-2

Передача Радулова не помогла «Далласу» обыграть «Нэшвилл», счёт в серии 1-2
Хоккей / НХЛ

В третьем матче серии первого раунда плей-офф «Даллас Старз» дома уступил «Нэшвилл Предаторз» — 2:3.

К 35-й минуте гости провели две результативные атаки. Отличились Рокко Гримальди и Филип Форсберг. «Звёзды» смогли восстановить равновесие в счёте усилиями Матса Цуккарелло и Тайлера Сегина. Победу «хищникам» принёс Микаэль Гранлунд, отличившийся на 52-й минуте.

На счету российского нападающего «Далласа» Александра Радулова результативная передача, показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа, 8 бросков в створ, силовой приём и 2 блок-шота за 20.54 на льду (3.46 – в большинстве). Антон Худобин остался на скамейке запасных. На счету звена Радулов- Сегин-Джейми Бенн 24 броска в створ.

«Нэшвилл» вышел вперёд в серии – 2-1. Следующий матч состоится в Далласе 18 апреля, начало – 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
16 апреля 2019, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
2 : 3
0:0, 1:2, 1:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Гримальди (Суббэн, Саломяки) – 23:29 (5x5), 0:2 – Форсберг (Бонино) – 34:35 (5x5), 1:2 – Цуккарелло (Клингберг) – 37:11 (5x5), 2:2 – Сегин (Бенн, А. Радулов) – 48:16 (5x5), 2:3 – Гранлунд (Фаббро, Туррис) – 51:41 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент