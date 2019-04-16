Хэмилтон – о нокауте Свечникова Овечкиным: было отвратительно от начала до конца

Защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон поделился мнением о драке Андрея Свечникова с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф (5:0). Второй номер драфта-2018 не смог продолжить встречу.

«Один из самых тяжёлых моментов, которые мне пришлось пережить на льду. Даже не знаю, что сказать, я думал о нём весь матч. Я не мог на это смотреть, никогда не хочешь увидеть такое. Было отвратительно от начала до конца. Переживаю за Андрея, надеюсь, скоро ему станет лучше. Игра уже не имеет значения, когда случается что-то подобное. Ты не можешь выкинуть это из головы. Надеюсь, с ним всё будет в порядке», — цитирует Хэмилтона официальный сайт лиги.