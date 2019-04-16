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«Колорадо» разгромил «Калгари» и вышел вперёд в серии 2-1

«Колорадо» разгромил «Калгари» и вышел вперёд в серии 2-1
Хоккей / НХЛ

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Калгари Флэймз» — 6:2.

Уже в первом периоде хозяева провели три результативные атаки. Дубль оформил Натан Маккиннон, ещё один гол на счету Кейла Макара, проводившего первый матч за клуб. Во втором игровом отрезке в меньшинстве отличился Мэттью Ньето, Сэм Беннет сократил отставание в счёте. В заключительной 20-минутке «лавины» забили ещё два гола усилиями Микко Рантанена и Эрика Джонсона. Точку в матче поставил форвард гостей Ти Джей Броди.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова показатель полезности «+1», 12 минут штрафа, 4 броска в створ, 5 силовых приёмов и блок-шот за 17.03. Игроки «Колорадо» нанесли 56 бросков.

«Лавины» повели в серии со счётом 2:1. Следующий матч состоится в Колорадо 18 апреля, начало – 5:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
16 апреля 2019, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
6 : 2
3:0, 2:1, 1:1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Маккиннон (Бэрри, Комфер) – 08:26 (5x3), 2:0 – Маккиннон (Рантанен, Ландеског) – 13:34 (5x4), 3:0 – Макар (Маккиннон, Керфут) – 16:02 (5x5), 4:0 – Ньето (Коул, Джонсон) – 27:51 (4x5), 4:1 – Беннетт (Андерссон) – 28:34 (5x4), 5:1 – Рантанен (Уилсон) – 32:58 (5x5), 6:1 – Джонсон (Коул) – 40:54 (4x4), 6:2 – Броди (Хэнифин, Монахан) – 41:09 (4x4)
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