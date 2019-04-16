«Колорадо» разгромил «Калгари» и вышел вперёд в серии 2-1

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Калгари Флэймз» — 6:2.

Уже в первом периоде хозяева провели три результативные атаки. Дубль оформил Натан Маккиннон, ещё один гол на счету Кейла Макара, проводившего первый матч за клуб. Во втором игровом отрезке в меньшинстве отличился Мэттью Ньето, Сэм Беннет сократил отставание в счёте. В заключительной 20-минутке «лавины» забили ещё два гола усилиями Микко Рантанена и Эрика Джонсона. Точку в матче поставил форвард гостей Ти Джей Броди.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова показатель полезности «+1», 12 минут штрафа, 4 броска в створ, 5 силовых приёмов и блок-шот за 17.03. Игроки «Колорадо» нанесли 56 бросков.

«Лавины» повели в серии со счётом 2:1. Следующий матч состоится в Колорадо 18 апреля, начало – 5:00 мск.