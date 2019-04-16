Валерий Ничушкин не может забить в официальных матчах больше года

В третьем матче серии первого раунда плей-офф «Даллас Старз» дома уступил «Нэшвилл Предаторз» — 2:3 (1-2).

Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 7 минут 57 секунд и отметился двумя силовыми приёмами. В минувшем регулярном сезоне 24-летний челябинец стал первым полевым хоккеистом в истории лиги, кто в регулярном чемпионате не забил ни одного гола и не набрал штрафных минут, при этом проведя более 50 матчей.

В нынешнем сезоне на счету Ничушкина 10 (0+10) очков в 57 матчах при показателе полезности «-4». В последний раз в официальном матче Валерий забросил шайбу 14 апреля 2018 года, выступая за ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Таким образом, безголевая серия форварда в официальных матчах составляет 367 дней (2 матча в КХЛ и 58 матчей в НХЛ).