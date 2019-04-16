UFC в «Твиттере» прокомментировала бой Овечкина и Свечникова

UFC в «Твиттере» прокомментировала драку нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф (5:0, 1-2). Второй номер драфта-2018 не смог продолжить встречу.

«Знаешь, что они говорят… Точность превосходит силу, а время — скорость», — гласит сообщение организации в «Твиттере».

Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Отметим, что во втором матче серии (4:3, ОТ) Овечкин применил эффектный силовой приём против Свечникова. В двух матчах на счету Александра 3 (1+2) очка, у Андрея также 3 (2+1) балла.

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