Бриндамор — о нокауте Свечникова: меня до сих пор выворачивает от этого

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением о драке Андрея Свечникова с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф (5:0). Второй номер драфта-2018 не смог продолжить встречу.

«У меня нет новой информации по Свечникову, когда я пришёл, он уже ушёл с арены. После первого периода я пошёл посмотреть, как он, и он выглядел не очень хорошо. Потом не знаю, куда он делся, наверное, пошёл домой. Свеч многое для нас значит. Молодой парень, которому только стукнуло 19. Его любят в команде, я тоже его люблю. Когда видишь такое, становится плохо.

Меня до сих пор выворачивает от этого. Как это прокомментировать? Тяжело. Я слышал, как Овечкин говорил, что наш парень вызвал его на бой. Если это так, это другое дело. Но если вы смотрели видео, Ови дважды нанёс удар клюшкой, Свеч ответил", — сказал Бриндамор.

Бриндамор: Свечников никогда в жизни не дрался, уверен, Овечкин это знал