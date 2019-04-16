Фёгеле: Свечников — наш брат. «Каролина» знала, что нужно победить ради него

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Уоррен Фёгеле поделился мнением о драке Андрея Свечникова с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф (5:0). Второй номер драфта-2018 не смог продолжить встречу.

«Свечников — наш брат, а мы заступаемся друг за друга. „Каролина“ знала, что сегодня нужно победить не только ради командного успеха, но и ради него», — цитирует Фёгеле официальный сайт клуба.

Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Отметим, что во втором матче серии (4:3, ОТ) Овечкин применил эффектный силовой приём против Свечникова. В двух матчах на счету Александра 3 (1+2) очка, у Андрея также 3 (2+1) балла.

Е. Свечников: раз, два, Фредди идёт за тобой, Овечкин