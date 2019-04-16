Баттон — об Овечкине: Свечников сам виноват, он сунул руку в пасть тигра

Эксперт TSN Крэйг Баттон прокомментировал драку капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.

«Совершенно несправедливо, что Бриндамор обвиняет Овечкина в драке со Свечниковым. Если посмотреть на видеодоказательства, то они противоречат словам Бриндамора. Всё начинается с пары ударов клюшкой, которые наносит Свечников, потом он «умывает» крагой лицо Овечкина, а затем кивает.

Ну, послушайте, он принял плохое решение, ведь он же на 20 килограммов легче! Это мощь мальчика против мощи мужчины. Знаете, если вы суёте руку в пасть тигра и он тебя кусает, то это не вина тигра, а твоя вина. Свечников был неправ и выбрал не того парня», — сказал Баттон в эфире TSN.

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