Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня. Российские хоккеисты отмечены не были.

Главной звездой признан нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, забросивший две шайбы и сделавший результативную передачу в матче с «Калгари Флэймз» (6:2, 2-1). Канадский форвард стал лучшим игроком дня и после второго матча команд.

Второй звездой стал форвард «Каролины Харрикейнз» Уоррен Фёгеле, оформивший дубль и сделавший голевую передачу в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (5:0, 1-2). Канадский нападающий забросил первые две шайбы в матче.

Замкнул тройку лучших нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Бостон Брюинз» (3:2, 2-1).