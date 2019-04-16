Мэттьюс — об игре на льду в Торонто: словно земля уходит из-под ног

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс эмоционально прокомментировал победу в третьем матче серии плей-офф с «Бостон Брюинз» (3:2, 2-1).

«Испытываю невероятные эмоции. Приятно получить такие ощущения. Когда вы забиваете в плей-офф, а в особенности на домашнем льду, то это совершенно иной уровень. Я уже говорил, что словно земля уходит из-под ног. Невероятная атмосфера.

Мой гол? Красивый гол после хорошего паса. Это даёт уверенность, что вы движетесь в правильном направлении. Надеюсь на эффект домино, который позволит «Торонто» и в следующих матчах создавать и реализовывать моменты", — цитирует Мэттьюса TSN.

Все шайбы были заброшены во втором периоде. Счёт на 23-й минуте открыл форвард хозяев Тревор Мур, но через 52 секунды Давид Крейчи восстановил равновесие. Вскоре Мэттьюс вывел «Торонто» вперёд, а укрепил преимущество канадской команды Андреас Юнссон. Под занавес периода Чарли Койл отыграл одну шайбу, реализовав большинство.