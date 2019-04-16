А. Свечников — о вызове Овечкина на бой: не самая худшая моя идея

Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал идею устроить драку с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Матч завершился победой «ураганов» со счётом 5:0.

«Не самая худшая моя идея», — приводит слова Свечникова NBC.

Счёт в середине первого периода открыл форвард хозяев Уоррен Фёгеле. Во втором игровом отрезке он оформил дубль, ещё одна шайба на счету защитника Даги Хэмилтона. На 50-й минуте и он оформил дубль, а точку в матче поставил Брок Макгинн. «Вашингтон» нанёс 17 бросков в створ.



«Каролина» сократила отставание в серии, счёт – 1-2. Следующий матч также состоится на льду «ураганов» 19 апреля, начало – в 2:00 мск.

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