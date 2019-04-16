Артюхин: Свечников не проявил уважение к Овечкину, Саша поставил его на место

Известный силовой нападающий Евгений Артюхин поделился мнением о драке Андрея Свечникова и Александра Овечкина.

«Чтобы найти причины драки Овечкина и Свечникова, нужно копнуть глубже. Может быть, это была установка тренера «Каролины» спровоцировать Овечкина. Либо Свечников хотел добиться расположения партнёров в команде, проявить себя. Тут возможно много факторов. Но я считаю, что если Свечников сам предложил драться первым, то с его стороны это было неправильно. Должно быть уважение к Овечкину. А Александр просто молодец, поставил его на место. Саша мог бы спокойно отъехать в сторону, и никто бы не подумал, что он испугался или ещё что-то. Но «Вашингтон» проигрывал, и Овечкин выплеснул эмоции, где-то перезагрузился, и на следующий матч он и его команда в другом состоянии выйдут.

Конечно, немного удивлён, что Овечкин настолько качественно провёл бой. Но слушайте, такие люди, которые столько забивают, у них талант и к дракам есть. Это не его работа, но Саша здоровый крепкий парень, всегда может за себя постоять. А тут молодец, чётко попал. Да, есть удивление, но талантливые люди, они талантливы во всём.

Для Свечникова этот бой станет колоссальным уроком. Я не знаю, какие для него последствия этой драки. Сможет он выйти на следующий матч или нет. Но это для него огромный опыт. Этой дракой он хотел что-то показать, а травмировался сам и в чём-то даже подвёл свою команду, ведь на него в «Каролине» рассчитывают», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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