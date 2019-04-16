Каменский: матч номер три — момент истины для Хартли и его помощников

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА и «Авангардом» (2-0).

«Команды играют ровно, на хороших скоростях, много бьются. ЦСКА находится в своей тарелке, действует рационально, на результат. „Авангард“ неплох, но пока команде немного не везёт. 2-0 — по делу. В финале нет интриги? Я бы поправил — пока нет интриги. У „Авангарда“ имеются игровые резервы, думаю, в Балашихе команда добавит.

Тренерский штаб ЦСКА пока переигрывает штаб «Авангарда». По большому счёту, матч номер три — момент истины для Боба Хартли и его помощников. Если «ястребы» дома возьмут первую игру, то серия, по сути, выравнивается. Если нет, то 0-3 — это очень серьёзно.

Хартли — тренер энергичный, эмоциональный. Предположу, что дома «Авангарду» поставят задачу действовать более активно и агрессивно. Думаю, Хартли прекрасно понимает, что если его команда откроет счет, то сопернику придется тактически перестраиваться. В отличие от всего московского отрезка, когда ЦСКА находился в комфортном для себя состоянии, играл правильно и осторожно", — цитирует Каменского Russia-Hockey.

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