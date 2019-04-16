Овечкин — о 0:5: это был не хоккей «Вашингтона», все звенья играли неправильно

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в третьем матче серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (0:5, 2-1).

«Мы понимали, что они не будут отсиживаться в обороне и ждать, когда у них появится шанс что-то создать в атаке. Понимали, что они побегут вперёд, будут очень стараться. Так и произошло. Сегодня все наши звенья играли неправильно. Это был не наш хоккей», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Счёт в середине первого периода открыл форвард хозяев Уоррен Фёгеле. Во втором игровом отрезке он оформил дубль, ещё одна шайба на счету защитника Даги Хэмилтона. На 50-й минуте и он оформил дубль, а точку в матче поставил Брок Макгинн. «Вашингтон» нанёс 17 бросков в створ.



«Каролина» сократила отставание в серии, счёт – 1-2. Следующий матч также состоится на льду «ураганов» 19 апреля, начало – в 2:00 мск.