Николишин: Свечникову надо было соображать, на кого и как он прыгает

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз», бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года Андрей Николишин прокомментировал драку между капитаном «столичной» команды Александром Овечкиным и форвардом “Каролины Харрикейнз” Андреем Свечниковым.

«Американская пресса уже разобрала этот момент по полочкам. Инициатором всего этого был Свечников, а Овечкин только отвечал. Драки — одна из составляющих хоккея, и я не вижу в этом ничего страшного. Раз уж дошло до того, что люди по-обычному не смогли выяснить отношения, то их спор доходит до кулачного боя.

Здесь Свечников прыгнул и первым нанёс удар. Надо соображать, на кого и как ты прыгаешь и умеешь ли ты это делать. Обидно, что он получил травму и его унесли со льда. Но это положительно повлияло на исход матча и на то, что его команда победила с сухим счётом. Зная Сашку Овечкина, могу сказать, что он игрок и голеадор, а не драчун. И он переживал за состояние Андрея, несмотря на то что он победил в этой драке», — сказал Николишин “Чемпионату”.

Бурк — об Овечкине: Свечников выбрал не того парня, плохое бизнес-решение