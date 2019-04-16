Бриндамор: не знаю, что произошло с «Каролиной». Всё получалось с самого начала

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал победу в третьем матче серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (5:0, 1-2).

«У нас всё получалось с самого начала. Что произошло? Не знаю. Думаю, что ребята понимают, в какой ситуации мы оказались. Нам нельзя проигрывать. Поэтому мы так играли.



У нас многие прибавили, особенно Фёгеле. Он замечательно сыграл. Он появился у нас в тренировочном лагере, пробился в состав и заслужил право быть в команде.



Весь сезон провёл на хорошем уровне. Мы не так часто его использовали, но он умеет кататься, играет очень динамично. Это радует», – цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

«Каролина» сократила отставание в серии, счёт – 1-2. Следующий матч также состоится на льду «ураганов» 19 апреля, начало – в 2:00 мск.