Мартемьянов: «Автомобилист» подвела дисциплина, у нас был серьёзный разговор

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился мнением о причинах поражения в серии с «Салаватом Юлаевым» (1-4).



«Наши лидеры, те, кто забил львиную долю голов в регулярке, оказались, скажем так, подвымотаны. Это тоже урок нам на следующий сезон. Надо было дать им в какой-то момент передохнуть, сделать так, чтобы в плей-офф они вошли более свежими. Конечно, надо отдать должное «Салавату». Блестящая игра Юхи Метсолы плюс самоотверженность команды, и ещё – они терпеливее нас играли.



Безусловно, нас подвела недисциплинированность. В тех моментах, где надо было потерпеть, сдержаться, этого сделать не удалось. Много «дешёвых» удалений заработали, типа нарушения численного состава. Был один момент, который меня просто поразил в этом плане. Не буду говорить, какой именно, но после него разговор состоялся серьёзный, потому что так в хоккей играть нельзя. Ещё одна причина – не такие мы пока опытные турнирные бойцы, как «Салават». И как команда, и если говорить об отдельных хоккеистах. Например, тому же Жоре Белоусову 28 лет, но этот плей-офф был для него первым.



Вполне. Мы лишились лидера, и, честно сказать, боевого духа не ощущалось на площадке. У Найджела было сильное отравление. Утром в день матча он позвонил нашему доктору, тот быстро принял меры… Но Найджел не ел весь день, и когда я его увидел, поразился. На нём просто лица не было. Обычно весь на позитиве, глаза горят, а тут – нет человека, и всё», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

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