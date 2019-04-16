Фолиньо: Бобровский в отличной форме, кажется, ему всё даётся легко

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо высоко оценил российского голкипера Сергея Бобровского в серии плей-офф Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3-0 в серии).



«Бобровский отлично себя чувствует. Это видно по его игре. Кажется, что ему всё даётся очень легко. Это значит, что он в отличной форме. Когда он так играет, у нас появляется уверенность в своих силах.



Чем его игра отличается от прошлых розыгрышей плей-офф? Я думаю, что команда стала играть лучше, и он это чувствует. Вспомните, что было раньше — мы плохо играли. В том, что в наших воротах побывало так много шайб в сериях плей-офф, мы виноваты не в меньшей степени», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Торторелла: Бобровский — хороший вратарь, без него не добиться успеха в плей-офф