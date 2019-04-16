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Виньо: «Филадельфия» — клуб первого уровня, мы вернём его на вершину НХЛ

Виньо: «Филадельфия» — клуб первого уровня, мы вернём его на вершину НХЛ
Хоккей / НХЛ

Новый главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо поделился впечатлениями после назначения на должность. Виньо стал 21-м главным тренером в истории «Филадельфии».

«Для меня честь стать новым тренером „Филадельфии“. Богатая история и такие страстные фанаты делают их клубом первого уровня. Я с нетерпением жду работы с Чаком, талантливой группой игроков и молодёжью. Все вместе мы вернем „Филадельфию“ на вершину лиги», — приводит слова Виньо официальный сайт НХЛ.

«Филадельфия» в нынешнем сезоне не сумела пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли. Исполняющим обязанности главного тренера был Скотт Гордон, заменивший уволенного Дэйва Хэкстола.

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Ален Виньо возглавил «Филадельфию Флайерз»
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