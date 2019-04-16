ФНС зарегистрировала АНО ХК «Динамо» Москва, гендиректор – Кровопусков

В распоряжении «Чемпионата» оказался документ, свидетельствующий о включении в Единый государственный реестр юридических лиц Автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Динамо» Москва». Документ зарегистрирован управлением Федеральной налоговой службы по городу Москве и датирован 16 апреля 2019 года.



Генеральным директором организации является Евгений Кровопусков. C 2000 по 2012 год Кровопусков занимал различные должности в секретариате и совете министров союзного государства России и Беларуси. С 2013 года являлся заместителем генерального директора московского «Динамо».



В этом сезоне в чемпионате КХЛ участвовала организация ООО «Динамо» Москва, генеральным директором которой является Валерий Шанцев. На 18 апреля намечен совет директоров московского «Динамо», по итогам которого ожидаются официальные изменения в руководстве хоккейного клуба.

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