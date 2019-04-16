В Челябинске пройдёт «КУБОК ŠKODA» с клубами из России и Европы

ŠKODA AUTO Россия уже в седьмой раз проводит Международный юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA». В этом году соревнования пройдут с 15 по 20 апреля на ледовой арене «Трактор» в Челябинске. В битве за чемпионский титул сразятся сильнейшие команды России и Европы.



Почётными гостями финала турнира станут легендарный хоккеист Сергей Бабинов и актер Станислав Ярушин. Для болельщиков впервые будет организована онлайн-трансляция финального матча в социальных сетях бренда. В перерывах между играми гостей соревнований ждут хоккейные активности, розыгрыши сувениров и автограф-сессия со звездами российского хоккея.



За чемпионский титул сразятся восемь сильнейших команд России и Европы: «Трактор» (Челябинск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Дизель» (Пенза), «Сибирь» (Новосибирск), «Ак Барс» (Казань) «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), «Mladí Draci Šumperk» (г. Шумперк, Чехия), «Динамо» (г. Рига, Латвия). Впервые в истории Кубка будет вручен специальный приз MVP – самому ценному игроку турнира.



В фойе ледовой арены организует интересную развлекательную программу. Гости турнира смогут сразиться в настольный хоккей и кольцевые гонки, а также потренироваться в выполнении передач и отработке дриблинга с шайбой на профессиональном тренажере.