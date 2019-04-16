В Нижнем Новгороде представили проект ледовой арены на 12 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.



«Новый дворец будет включать в себя три основные зоны — ледовую и тренировочную арены, а также четыре дорожки для кёрлинга. В общей сложности он сможет вместить около 12 тысяч зрителей. Также предусмотрены различные варианты трансформации арены. В частности, здесь возможно проведение концертов и презентаций, соревнований по гимнастике и спортивным танцам, по боксу и единоборствам, по мини-футболу, гандболу и волейболу», — сообщается в аннотации.



«Проект действительно интересный. „Ледовый дворец“ позволит проводить спортивные соревнования любого уровня, он будет мультифункциональный. Там будет и тренировочная площадка, по крайней мере, в проекте сейчас она есть. Он очень современен, предполагает интересные технологические решения. В этом дворце предусмотрена и площадка для керлинга — кёрлинг сейчас очень активно развивается, хорошие результаты в России. Сам дворец украсит и город, и эту территорию», — рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Фото : Пресс-служба правительства Нижегородской области