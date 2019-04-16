Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хедман и Киллорн не сыграют за «Тампу» в четвёртом матче с «Коламбусом»

Хедман и Киллорн не сыграют за «Тампу» в четвёртом матче с «Коламбусом»
Хоккей / НХЛ

Защитники клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман и Антон Строльман не сумеют принять участие в четвёртом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» (0-3), сообщил главный тренер «молний» Джон Купер. Решение о возможном участии в игре нападающего Алекса Киллорна будет принято непосредственно перед стартом игры.

Как стало известно ранее, у Хедмана обнаружен рецидив травмы, из-за чего он пропустил две тренировки команды. Швед, на счету которого 54 (12+42) очка в 70 матчах регулярного чемпионата, форсировал восстановление и сыграл в трёх матчах плей-офф.

Строльман ещё не принимал участия в нынешнем плей-офф. Хоккеист продолжает залечивать травму, полученную 5 апреля.

«Гламурные парни не хотят делать грязную работу». Почему проваливается «Тампа»
«Никогда такого не было, и вот опять».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент