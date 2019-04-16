Хедман и Киллорн не сыграют за «Тампу» в четвёртом матче с «Коламбусом»

Защитники клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман и Антон Строльман не сумеют принять участие в четвёртом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» (0-3), сообщил главный тренер «молний» Джон Купер. Решение о возможном участии в игре нападающего Алекса Киллорна будет принято непосредственно перед стартом игры.



Как стало известно ранее, у Хедмана обнаружен рецидив травмы, из-за чего он пропустил две тренировки команды. Швед, на счету которого 54 (12+42) очка в 70 матчах регулярного чемпионата, форсировал восстановление и сыграл в трёх матчах плей-офф.



Строльман ещё не принимал участия в нынешнем плей-офф. Хоккеист продолжает залечивать травму, полученную 5 апреля.