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Финал плей-офф ВХЛ: «Рубин» одолел «Сарыарку» в первой игре серии

Финал плей-офф ВХЛ: «Рубин» одолел «Сарыарку» в первой игре серии
Хоккей / ВХЛ

Тюменский «Рубин» оказался сильнее карагандинской «Сарыарки» в первом матче финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась во втором овертайме со счётом 3-2 ОТ в пользу хозяев. Подопечные Михаила Звягина повели в серии со счётом 1-0, следующая игра противостояния также пройдёт на территории тюменского коллектива.

Счёт во встрече был открыт на 6-й минуте — точным броском отметился нападающий команды хозяев Вадим Кравченко. Гости сумели отыграться только на экваторе матча благодаря заброшенной шайбе форварда Александра Ремова. В концовке второго периода Кравченко оформил дубль и снова вывел «Рубин» вперёд. На 52-й минуте защитник «Сарыарки» Эдгарс Сиксна забил гол и перевёл матч в овертайм. На 84-й минуте «Рубин» победил благодаря шайбе Антона Рехтина.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
16 апреля 2019, вторник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
3 : 2
1:0, 1:1, 0:1, 1:0
Сарыарка
Караганда
1:0 – Кравченко (Давыдов) – 05:08 (5x5), 1:1 – Ремов (Бутузов) – 29:38 (5x5), 2:1 – Кравченко (Верёвкин, Тунхузин) – 39:29 (5x4), 2:2 – Сиксна (Зиазов) – 51:36 (5x4), 3:2 – Рехтин (Угольников) – 83:40 (5x5)
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