Финал плей-офф ВХЛ: «Рубин» одолел «Сарыарку» в первой игре серии

Тюменский «Рубин» оказался сильнее карагандинской «Сарыарки» в первом матче финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась во втором овертайме со счётом 3-2 ОТ в пользу хозяев. Подопечные Михаила Звягина повели в серии со счётом 1-0, следующая игра противостояния также пройдёт на территории тюменского коллектива.



Счёт во встрече был открыт на 6-й минуте — точным броском отметился нападающий команды хозяев Вадим Кравченко. Гости сумели отыграться только на экваторе матча благодаря заброшенной шайбе форварда Александра Ремова. В концовке второго периода Кравченко оформил дубль и снова вывел «Рубин» вперёд. На 52-й минуте защитник «Сарыарки» Эдгарс Сиксна забил гол и перевёл матч в овертайм. На 84-й минуте «Рубин» победил благодаря шайбе Антона Рехтина.