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«Локо» уступил «Авто» дома, счёт в финальной серии стал 1-2

«Локо» уступил «Авто» дома, счёт в финальной серии стал 1-2
Хоккей / МХЛ

Ярославский «Локо» на домашней площадке потерпел поражение от екатеринбургского «Авто» в третьем матче финальной серии Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:1. Подопечные Виталия Соловьёва сократили разрыв в противостоянии (1-2), следующая встреча также пройдёт в Ярославле.

Единственную заброшенную шайбу в матче зрители увидели на 28-й минуте: точный бросок на свой счёт записал нападающий команды из Екатеринбурга Александр Дербенёв. В качестве ассистентов выступили форвард Павел Воронков и защитник Семён Переляев. Сухой матч оформил голкипер «Авто» Владимир Галкин.

МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
16 апреля 2019, вторник. 19:00 МСК
Локо
Ярославль
0 : 1
0:0, 0:1, 0:0
Авто
Екатеринбург
0:1 – Дербенёв (Воронков, Переляев) – 27:19 (5x4)

Календарь матчей финальной серии Молодёжной хоккейной лиги

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