«Локо» уступил «Авто» дома, счёт в финальной серии стал 1-2

Ярославский «Локо» на домашней площадке потерпел поражение от екатеринбургского «Авто» в третьем матче финальной серии Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:1. Подопечные Виталия Соловьёва сократили разрыв в противостоянии (1-2), следующая встреча также пройдёт в Ярославле.



Единственную заброшенную шайбу в матче зрители увидели на 28-й минуте: точный бросок на свой счёт записал нападающий команды из Екатеринбурга Александр Дербенёв. В качестве ассистентов выступили форвард Павел Воронков и защитник Семён Переляев. Сухой матч оформил голкипер «Авто» Владимир Галкин.

Календарь матчей финальной серии Молодёжной хоккейной лиги