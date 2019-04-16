Бриндамор — о Свечникове: не будем торопиться, в клубе было много сотрясений

Главный тренер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Роб Бриндамор рассказал о состоянии нападающего Андрея Свечникова, который попал в госпиталь после неудачной драки с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.



«Судя по тому, что я видел сейчас, он выглядит нормально и чувствует себя отлично. Это хороший знак. Мы будем очень осторожны. Мы всегда осторожны. В этом году очень многие наши ребята получали сотрясение мозга. И иногда нам приходилось ждать неделями, прежде чем они возвращались на лёд. Так что не будем торопить события», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Сбросивший краги первым Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Отметим, что во втором матче серии (4:3 ОТ) Овечкин применил эффектный силовой приём против Свечникова. В двух матчах на счету Александра 3 (1+2) очка, у Андрея также 3 (2+1) балла.

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