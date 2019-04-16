Рирден: Овечкин и Свечников добровольно вступили в бой, это часть хоккея

Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал драку нападающего Александра Овечкина с форвардом «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым в третьем матче серии плей-офф первого раунда (0:5, 2-1 в серии). Свечников проиграл бой тяжёлым нокаутом, после чего молодого хоккеиста отвезли в больницу.



«Я стараюсь не говорить ничего плохого об игроках других команд. Это моя позиция, моё главное правило. Я не кричу на игроков соперника со скамейки. Так я работаю.



Здесь я вижу, что оба парня добровольно вступили в бой. Это часть хоккея. Один игрок победил, другой проиграл», — приводит слова Рирдена в своём «твиттере» североамериканский журналист Изабель Хуршудян



Сбросивший краги первым Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров. Отметим, что во втором матче серии (4:3 ОТ) Овечкин применил эффектный силовой приём против Свечникова. В двух матчах на счету Александра 3 (1+2) очка, у Андрея также 3 (2+1) балла.

«Овечкин вырос на улице и знает реалии жизни, Свечникову надо соображать» Драка двух русских хоккеистов в НХЛ вызвала небывалый ажиотаж.